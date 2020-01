Serbia: ministro Esteri Vucic, giusta decisione Vucic di non recarsi in Montenegro (3)

- Quanto al suo incontro con il patriarca Irinej, ha aggiunto Vucic, si è focalizzato su tutte le questioni importanti, in particolare sulla situazione nella regione e su quanto è accaduto dopo l'adozione della legge sulla libertà religiosa in Montenegro, “non perché intendiamo interferire negli affari di un altro stato, ma perché gli interessi del popolo serbo sono stati direttamente colpiti”. Lo scorso 28 dicembre il presidente montenegrino Milo Djukanovic ha promulgato la controversa legge sulla libertà religiosa approvata dal parlamento di Podgorica, sebbene il Fronte democratico, all'opposizione, avesse chiesto al capo dello Stato di non firmare la legge ma di inviarla nuovamente in parlamento. Un tribunale montenegrino aveva disposto in precedenza la liberazione dei tre deputati dell'opposizione filo-serba arrestati dopo le proteste contro l'approvazione della nuova legge sulla libertà religiosa; in questo modo sono stati liberati anche gli ultimi tre dei 17 deputati fermati per le tensioni in aula. (segue) (Seb)