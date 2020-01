Serbia: ministro Esteri Vucic, giusta decisione Vucic di non recarsi in Montenegro (5)

- È notizia dei giorni scorsi, invece, che l’ambasciatore di Serbia a Podgorica, Vladimir Bozovic, ha rifiutato di ricevere una nota di protesta dal ministero degli Esteri del Montenegro: lo riferisce una nota del dicastero montenegrino, precisando che Bozovic era stato convocato dallo stesso ministero guidato da Srdjan Darmanovic per ricevere una nota a proposito degli incidenti avvenuti nei giorni scorsi davanti all'ambasciata montenegrina a Belgrado. La nota condanna inoltre i tentativi, avvenuti nel corso dei disordini, di bruciare la bandiera del Montenegro e sottolinea la mancanza di reazioni ufficiali da parte delle autorità serbe. "Con certi interventi resi nell'ultimo periodo da parte di personalità pubbliche (della Serbia) si mette in pericolo la sicurezza dei nostri diplomatici", aggiunge la nota. L'ambasciatore Bozovic ha condannato i disordini, trasmettendo "il dispiacere" del ministro serbo degli Esteri Ivica Dacic per quanto accaduto. Secondo il dicastero montenegrino, Bozovic ha rifiutato di ricevere la nota in linea con le disposizioni date dal ministero degli Esteri di Belgrado. (segue) (Seb)