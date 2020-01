Serbia: ministro Esteri Vucic, giusta decisione Vucic di non recarsi in Montenegro (6)

- Sempre nella giornata di ieri il ministero degli Esteri della Serbia ha convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata montenegrina a Belgrado, in assenza dell'ambasciatore Tarzan Milosevic. Il ministero serbo ha condannato il tentativo di bruciare la bandiera montenegrina, aggiungendo che per l'episodio sono imputabili "coloro che hanno responsabilità di questa crisi" in Montenegro e che cercano invece di rigettare la colpa sulla Serbia. "Senza entrare in commenti sulle diverse dichiarazioni giunte dal Montenegro in cui si cerca di gettare sulla Serbia la responsabilità della crisi in Montenegro, non dovuta all'approvazione della legge sulla libertà religiosa peraltro mirata contro al popolazione serba e la Chiesa serba ortodossa, il ministero degli Esteri condanna fermamente il rogo alla bandiera montenegrina", ha dichiarato Dacic secondo quanto riporta la stampa locale. (segue) (Seb)