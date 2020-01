Iran: convocato ambasciatore svizzero che cura interessi Usa

- Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato oggi Markus Leitner, ambasciatore svizzero a Teheran, il cui paese rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Iran, a seguito delle recenti minacce del presidente Usa Donald Trump di colpire siti iraniani. "Il viceministro degli Esteri iraniano per gli affari politici, Abbas Araghchi, ha espresso forti proteste da parte dell'Iran per le minacce che violano le norme e il diritto internazionali", ha dichiarato il ministero in una nota, rilevando inoltre che tali minacce ostili costituiscono un crimine di guerra. Trump in precedenza aveva affermato che gli Stati Uniti avevano identificato 52 siti iraniani, compresi alcuni importanti per l'Iran, che sarebbero stati attaccati "molto velocemente e molto duramente" se Teheran avesse colpito qualsiasi cittadino o patrimonio degli Stati Uniti. "L'Iran è pronto a rispondere a qualsiasi minaccia o azione relativa alla sicurezza nazionale e all'integrità territoriale", ha affermato Araghchi, secondo quanto riportato dal ministero degli Esteri di Teheran. (Res)