Iran: uccisione Soleimani, Alto rappresentante Ue Borrell invita Zarif a Bruxelles

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha invitato il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif a Bruxelles dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avvenuta in un raid statunitense effettuato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi nei pressi all'aeroporto internazionale di Baghdad. È quanto riferisce la Commissione europea in una nota, secondo cui l’Alto rappresentante Borrell ha espresso “profonda preoccupazione per l’escalation di violenze in Iraq, tra cui l'uccisione del generale Qassem Soleimani”. Oltre a Soleimani, nel raid è rimasto ucciso anche il leader delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu) irachene, Abu Mahdi al Muhandis. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il raid come un attacco “preventivo e difensivo”, mentre la leadership iraniana lo ha definito un “crimine atroce” e ha annunciato rappresaglie. Nelle scorse ore lo stesso Trump ha annunciato su Twitter che gli Usa hanno identificato 52 siti iraniani, compresi alcuni strategici per Teheran, che verranno attaccati “molto velocemente e molto duramente” se l'Iran colpirà cittadini o beni statunitensi. “Nel caso in cui l’Iran colpirà obiettivi statunitensi, abbiamo identificato 52 siti iraniani (che corrispondono ai 52 ostaggi statunitensi presi dall'Iran molti anni fa), alcuni ad un livello molto alto e importanti per l'Iran e per la cultura iraniana, e quegli obiettivi, e l'Iran stesso, saranno colpiti molto velocemente e molto duramente. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!”, ha scritto Trump. (segue) (Beb)