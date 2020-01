Como: ciclista investito ad Arosio, è grave

- Un ciclista è stato investito intorno alle 10 e 40 di questa mattina in via Valassina ad Arosio, in provincia di Como. L'uomo, di circa 60 anni, in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in elicottero. Lo scontro è avvenuto con una macchina che si è ribaltata in una rivetta. I due occupanti dell'auto sono un uomo di 81 anni e una donna di 84, entrambi soccorsi in codice giallo. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, i Vigili del fuoco e i carabinieri.(Rem)