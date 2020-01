Politiche sociali: Comune Milano investe in percorsi per giovani con problemi psichici

- Il Comune di Milano investe nel sostegno ai percorsi di autonomia dei giovani con problemi di salute mentale. Lo fa attraverso il progetto "Habitat sociale", portato avanti insieme all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all'ASST Fatebenefratelli-Sacco, che prevede di promuovere e sviluppare programmi integrati di riabilitazione domiciliare dedicati ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La sperimentazione, attivata nel 2016 con il coinvolgimento progressivo di 16 giovani, prevedeva, oltre alle finalità riabilitative, un percorso di housing che è stato portato avanti da 11 persone negli spazi comunali di via Senigallia 60, concessi in comodato d'uso gratuito all'ospedale Niguarda, capofila del progetto, e all'interno dei quali sono stati ricavati 5 monolocali e uno spazio abitativo comune per favorire lo sviluppo di relazioni sociali anche con il quartiere, per esempio attraverso la realizzazione di un orto. (segue) (com)