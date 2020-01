Politiche sociali: Comune Milano investe in percorsi per giovani con problemi psichici (2)

- Con una delibera, la Giunta ha deciso di prolungare fino al 2022 la sperimentazione, rinnovando alle stesse condizioni l'accordo con le ASST e la concessione temporanea dell'immobile di via Senigallia all'interno del quale si prevede di utilizzare ulteriori spazi da adibire ad attività commerciali, al fine di attivare progetti di inserimento lavorativo dei pazienti ospitati, e all'implementazione di esperienze di imprenditorialità sociale. L'amministrazione destinerà al progetto, inoltre, 180mila euro, ovvero 60mila euro all'anno per il triennio. "Siamo molto contenti - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - di aver sostenuto un progetto che ha dato risultati positivi contribuendo a garantire a diverse ragazze e ragazzi il diritto ad avere una vita autonoma e favorendo l'incremento non solo della capacità di autodeterminazione, ma anche della stima di sé. Per questo motivo vogliamo che il progetto prosegua e si espanda, arrivando a promuovere anche l'inserimento lavorativo e quindi il raggiungimento di una concreta autosufficienza economica per i pazienti presi in carico. Tutto questo accade all'interno di un nostro quartiere di case popolari che, sono sicuro, saprà accogliere i nuovi abitanti". (com)