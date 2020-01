Migranti: Giro (FI) su caso Gregoretti, scellerato togliere immunità

- "Vi chiedo di decidere con giudizio sul caso della nave Gregoretti, perché mandare a giudizio una persona per un reato gravissimo come quello di sequestro di persona sarebbe una scelta scellerata, quando a me pare che le prove documentali dimostrino e rappresentino una realtà diversa". E' questo l'appello rivolto dal senatore di Forza Italia, Francesco Giro, in una lettera aperta ai vertici di M5s, Pd e Italia Viva in vista della votazione in Giunta delle immunità su Matteo Salvini per il caso Gregoretti. (Com)