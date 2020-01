Milano: tenta di pagare conto al distributore, arrestato per indebito utilizzo di carte di credito

- Nel pomeriggio di ieri in un distributore di piazzale Istria a Milano è stato arrestato, per utilizzo indebito di carte di credito, un cittadino filippino di 39 anni con precedenti, che tentava di pagare il conto con due carte di credito intestate a una donna tailandese, residente fuori Milano. Contattata dagli agenti della Polizia, la proprietaria delle carte di credito ha dichiarato di conoscere l'uomo ma di non sapere che se ne fosse appropriato. (Rem)