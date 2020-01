Hong Kong: almeno 60 persone arrestate in nuova giornata di proteste

- Almeno 60 persone sono state arrestate oggi nelle manifestazioni di protesta registrate a Hong Kong nel distretto frontaliero di Sheung Shui. Lo riferisce il sito di informazione “Hong Kong Free Press”. Secondo il Partito democratico almeno 10 mila persone hanno partecipato alle proteste, che questa volta hanno preso di mira i cosiddetti “commercianti paralleli”, ovvero commercianti che acquistano beni duty free a Hong Kong per rivenderli sulla terraferma cinese. Pratica che, secondo i locali, spingerebbe i prezzi al rialzo. La manifestazione non era stata autorizzata dalla polizia, che è intervenuta per disperdere i manifestanti. Secondo punto riferisce “Hkfp” alcune bombe molotov sono state lanciate in direzione della locale stazione di polizia. (segue) (Cip)