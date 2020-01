Milano: sorpreso con 100 gr di cocaina e 1600 euro, arrestato per spaccio

- Ieri sera, intorno alle otto e quaranta di sera, in via Cusago a Milano, la Polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino marocchino di 37 anni con precedenti. La volante ha effettuato un controllo grazie al quale ha sorpreso l'uomo con addosso 100 grammi di cocaina e 1600 euro in banconote di vario taglio. (Rem)