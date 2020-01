Iran: Zarif a Trump, colpire siti culturali è un crimine di guerra

- Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui Washington è pronta a colpire siti importanti per la cultura iraniana "sono un'ammissione secondo cui gli Usa sono pronti a commettere crimini di guerra". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato via Twitter che Washington aveva identificato 52 obiettivi importanti sia per l'Iran che per la cultura iraniana e, se ritenuto necessario, avrebbe lanciato ulteriori attacchi. Zarif ha risposto affermando che le minacce di Trump "sono una chiara violazione delle norme legali concordate a livello internazionale" e ha definito l'attacco drone che ha ucciso Qasem Soleimani in Iraq venerdì "una violazione del diritto internazionale". Si legge in un post di Zarif su Twitter che "avendo commesso gravi violazioni della legge internazionale negli omicidi codardi di venerdì, Trump minaccia di commettere nuove violazioni delle norme del diritto internazionale. Colpire siti culturali è un crimine di guerra". (Res)