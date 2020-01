Roma: svaligia appartamento in quartiere Trieste, arrestato 61enne

- Un 61enne romano è stato arrestato nel quartiere Trieste a Roma perché sorpreso dalla Polizia con un kit da scassinatore, 400 monete in argento e bronzo, e una collezione di francobolli. L'uomo è stato trovato dagli agenti all'esterno dell'appartamento che aveva appena svaligiato, in piazza Sabazio, con due borsoni in mano. Ad allertare i poliziotti la domestica dei proprietari dell'appartamento, insospettita dai rumori. Il 61enne, nonostante il tentativo di fuga, è stato bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento. Addosso aveva dei guanti da lavoro e una torcia elettrica. All'interno delle due borse, invece, c'era un album contenente una preziosissima collezione di francobolli, 400 monete in argento e bronzo, probabili cimeli di guerra, ed un kit da scassinatore composto da fiamma ossidrica e bombola di propano utilizzato per aprire la cassaforte a muro all'interno dell'abitazione. Al termine degli accertamenti di rito l'uomo, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato. (Rer)