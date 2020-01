Giappone: misure sull'immigrazione più rigide dopo fuga ex presidente Nissan

- Il governo giapponese ha annunciato un irrigidimento delle misure sull’immigrazione dopo la fuga dal paese di Carlos Ghosn, l’ex presidente 65enne di Renault e Nissan sottrattosi al regime di libertà vigilata cui era sottoposto a Tokyo, dopo il suo arresto a novembre 2018 per gravi reati finanziari. “Ho dato istruzioni all’Agenzia per i dervisci di immigrazione di coordinarsi con le relative agenzie per rendere più rigorose le procedure di partenza”, ha dichiarato oggi il ministro della Giustizia, Masako Mori. Il ministro ha quindi sottolineato che la partenza di Ghosn, “apparentemente illegale”, è molto spiacevole e che non vi è traccia della sua partenza dal Giappone. (segue) (Git)