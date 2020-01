Strade Roma: Raggi, riqualificato viale Oceano Atlantico tra via Laurentina e viale Umanesimo

- Nell'ambito del progetto capitolino Strade nuove è stato riqualificato anche viale dell'Oceano Atlantico nel tratto tra via Laurentina e viale dell’Umanesimo. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che spiega: "L’operazione Strade nuove non si ferma mai: oggi vi parlo di viale dell’Oceano Atlantico, una delle strade più trafficate del quadrante sud della città che collega via Laurentina a via Cristoforo Colombo. Ogni giorno è percorsa da migliaia di automobilisti che si spostano nel quartiere dell’Eur per raggiungere le zone commerciali o proseguire verso il litorale romano". Gli interventi hanno riguardato la messa in posa di "asfalto nuovo, bonifica delle caditoie e restyling della segnaletica stradale in entrambi i sensi di marcia", conclude Raggi. (Rer)