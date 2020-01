Golfo: Regno Unito invierà 2 navi da guerra a Hormuz per garantire sicurezza

- Il Regno Unito ha annunciato che invierà due navi da guerra nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza delle navi e dei cittadini britannici tra le crescenti tensioni in Medio Oriente a seguito dell'uccisione di un comandante militare iraniano di alto livello, Qasem Soleimani, da parte degli Stati Uniti. "Ho incaricato l'avvio dei preparativi per HMS Montrose e HMS Defender affinché tornino a svolgere le funzioni di accompagnamento di Red Ensign Shipping nello Stretto di Hormuz. Il governo prenderà tutte le misure necessarie per proteggere le nostre navi e i cittadini in questo momento", ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace in una dichiarazione, pubblicata dal ministero della Difesa britannico su Twitter. Wallace ha aggiunto che ha discusso della situazione nella regione con il segretario di stato statunitense, Mike Pompeo. Il principale funzionario della Difesa del Regno Unito ha osservato che negli ultimi mesi, le forze statunitensi di stanza in Iraq sono state più volte attaccate dalla milizia appoggiata dall'Iran. L'anno scorso l'Iran ha sequestrato due navi cisterna - una battente bandiera liberiana e una battuta bandiera britannica - nello stretto di Hormuz. Le navi furono successivamente liberate ma gli sviluppi contribuirono a tensioni già accentuate nella regione. (Res)