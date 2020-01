Roma: controlli carabinieri in zone movida, 2 arresti e 3 denunce

- Due persone sono state arrestate e tre denunciate in seguito ai controlli svolti dai carabinieri nelle zone della movida romana, da Campo de’ Fiori a Testaccio, da Trastevere al Pigneto. In manette sono finiti un 26enne del Marocco e un 29enne della Tunisia, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, bloccati perché avevano derubato un pacco e uno zaino da un furgone in sosta in largo Brancaccio. I carabinieri, allertati da alcuni passanti, li hanno rintracciati nelle vicinanze, in una via in cui erano andati a nascondersi. I tre denunciati, invece, sono: un 46enne cubano che guidava senza patente e che è stato anche multato per oltre 5mila euro; un 30enne romano fermato in largo Magnanapoli e trovato in possesso di un coltello a serramanico e di alcune dosi di marijuana, nascoste nel cruscotto dell’auto; un 35enne delle Filippine trovato in possesso di 2,5 g di shaboo in via Marsala. Infine i carabinieri hanno segnalato all’ufficio territoriale del governo un 40enne del Senegal che in piazza San Cosimato a Trastevere è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. In tutto, nel corso delle verifiche, sono state identificate 303 persone e controllati 87 veicoli.(Rer)