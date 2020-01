Burkina Faso: esplode ordigno a passaggio bus scolastico, 14 morti e 19 feriti

- Quattordici persone, di cui sette studenti, sono morte e altre 19 sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato al passaggio di un autobus che trasportava studenti nella provincia di Sourou, nel nord del Burkina Faso. Lo riferisce il governo di Ouagadougou in una nota, in cui “condanna fermamente questo atto codardo e barbaro che mira a danneggiare il morale delle persone”. Secondo la nota, il convoglio stava trasportando gli alunni di ritorno da una gita scolastica di fine anno. La dichiarazione del governo afferma che sette studenti erano tra i morti, senza fornire l'età. L'esplosione è avvenuta vicino al confine con il Burkina e il Mali, dove i gruppi islamisti collegati ad al Qaeda e allo Stato islamico hanno intensificato i loro attacchi negli ultimi due anni, nonostante gli sforzi internazionali per reprimerli. Gli attacchi nell'ultimo anno hanno ucciso centinaia di persone e costretto a quasi un milione di persone a fuggire dalle loro case. (Res)