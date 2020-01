Cambogia: 36 persone morte in crollo edificio in costruzione

- Almeno 36 persone sono morte nel crollo di un edificio in costruzione in Cambogia. L’episodio, in cui sono rimaste ferite anche 23 persone, si è verificato venerdì nella città costiera di Kep, circa 160 chilometri a sud-ovest della capitale Phnom Penh. Tra le vittime sei bambini e 14 donne. Secondo quanto dichiarato dal governatore di Kep, Ken Satha, i proprietari dell’immobile, a destinazione turistica, sono stati fermati per essere interrogati. L'incidente si verifica a sei mesi dal crollo di un altro cantiere di proprietà cinese nella provincia di Preah Sihanouk, che aveva provocato la morte di 28 persone. (Fim)