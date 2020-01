Epifania: Coldiretti, calza della befana in 47 per cento case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Epifania torna la tradizionale calza che viene appesa in quasi la metà delle case (47 per cento) mentre ad una minoranza del 13 per cento la Befana porta altri regali ed il resto non festeggia anche perché non ha bambini. E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixè. Immancabili nella calza sono cioccolatini, caramelle e carbone dolce ma la svolta green e la spinta verso una migliore alimentazione contagia anche la Befana. In molte famiglie infatti – sottolinea la Coldiretti – tornano anche fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa.(Com)