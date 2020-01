Iran: ufficiale Teheran, Usa non hanno il coraggio di attaccare i nostri siti

- L'amministrazione di Washington "non ha il coraggio di attaccare 52 siti iraniani, di cui ha recentemente parlato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump". Lo ha detto oggi un comandante dell'esercito iraniano, generale Abdolrahim Mousavi, citato dall'emittente televisiva iraniana "Irib". "Dubito che abbiano il coraggio di farlo nel corso di un possibile conflitto in futuro", ha detto l'ufficiale. Trump in precedenza aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano identificato 52 siti iraniani che sarebbero stati attaccati "molto velocemente e molto duramente" se Teheran avesse colpito cittadini o beni statunitensi a seguito dell'assassinio di Qassem Soleimani. (Res)