Bolivia: ex ministro Esteri fa ritorno nel paese in vista delle elezioni

- L’ex ministro degli Esteri della Bolivia, Diego Pary, ha fatto ritorno nel paese, come da lui stesso dichiarato in un’intervista via Skype con radio “Cepra”. L’ex ministro è uno dei potenziali candidati del Movimento al socialismo (Mas) alla presidenza o alla vicepresidenza nelle elezioni generali in programma il 3 maggio. “Sono grato ai movimenti sociali che hanno messo il mio nome sul tavolo per i precandidati del Mas. Sono una persona che viene dai movimenti sociali e in questo senso sarò sempre disposto a stare dove loro decidono che io sia”, ha detto l’ex ministro, che aveva lasciato il paese dopo le dimissioni dell’ex presidente Evo Morales. Il tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha fissato la data delle nuove elezioni generali per il prossimo 3 maggio. Lo ha confermato venerdì parlando alla stampa il presidente della Corte, Salvador Romero. “I termini per le organizzazioni politiche e per i cittadini verranno specificati quando annunceremo il calendario elettorale nei prossimi giorni e convocheremo ufficialmente le elezioni”, ha dichiarato. (Brb)