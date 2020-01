Epifania: iniziativa solidale all’ospedale Sant’Eugenio con nonni e bambini

- Si svolgerà domani, 6 gennaio, la settima edizione dell’iniziativa della “Befana solidale” promossa dall'associazione Giano onlus per la promozione della cultura dell’invecchiamento, in collaborazione con la Uoc geriatria dell’ospedale Sant’Eugenio e la Federazione anziani e pensionati delle Acli di Roma (Fap Acli). All'insegna della solidarietà intergenerazionale gli anziani doneranno ai loro coetanei ricoverati un regalo simbolico. Successivamente si recheranno nella struttura di pediatria per consegnare i giocattoli acquistati con un fondo derivante dalle donazioni di Giano onlus e di Fap Acli. Per l’occasione, in cui si rinnova l’impegno delle due associazioni nella promozione del lavoro di cura, attraverso la valorizzazione della cultura dell’invecchiamento attivo e del sostegno alla fragilità per gli anziani con compromissione dell’autosufficienza, saranno presenti Giovanni Capobianco, direttore Uoc geriatria dell’ospedale Sant’Eugenio Asl Roma2, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia e Francesco De Vitalini segretario cittadino Fap Acli. “Rinnoviamo ancora una volta – dichiarano Capobianco, Borzì e De Vitalini – queste splendide iniziative ed occasioni di incontro tra generazioni, in un campo di fragilità quale quello rappresentato da un ospedale, con la consapevolezza che la costruzione di ponti tra chi cura e chi è curato costituisca una possibilità di lasciare un senso alle generazioni di oggi e di domani. Pur in una giornata che vede alcuni anziani e bambini, solo transitoriamente sfortunati, nel passare la festività dell’Epifania in ospedale – concludono –, la consegna di un regalo vuole rappresentare un pensiero comune di speranza e di augurio per il ritorno più precoce possibile a casa e alla propria vita attiva”.(Com)