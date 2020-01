Epifania: torna la Befana dei carabinieri forestali nei reparti pediatrici d’Italia

- Anche quest’anno la Befana accompagnerà i carabinieri forestali all’interno dei reparti pediatrici di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia per incontrare i bambini ricoverati durante questa festività. I militari dei 28 reparti del raggruppamento Biodiversità la mattina del 6 gennaio si recheranno in 32 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia dove incontreranno oltre 1500 piccoli pazienti. La giornata sarà dedicata all’educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura. A Roma i Carabinieri si recheranno alle ore 8:30 al policlinico Umberto I presso il reparto di oncologia pediatrica, dove da diversi anni la manifestazione si svolge con successo, anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo. Proprio da questa esperienza i carabinieri della biodiversità hanno sviluppato un progetto con i bambini ricoverati in lunga degenza del nosocomio romano, che prevede incontri di educazione ambientale durante tutto l’anno. L’esperienza si è rivelata particolarmente fruttuosa e ha permesso anche ai piccoli degenti una vicinanza ai temi ambientali. Nel 2020, inoltre, le attività si arricchiranno ulteriormente consentendo ai piccoli ricoverati di effettuare un’esperienza di campo in una delle riserve naturali gestite dai carabinieri forestali, sempre sotto controllo medico.(Rer)