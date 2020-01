Municipio Roma III: Caudo, incendio doloso danneggia Casa protostorica di Fidene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 6:30 circa è stato appiccato nel III municipio di Roma un incendio che ha danneggiato la Casa protostorica di Fidene. Lo riferisce in un post su Facebook il presidente del III municipio di Roma Giovanni Caudo che precisa che l'incendio ha riguardato "la porta di ingresso della capanna" dopo che è stata "tagliata la catena del lucchetto che chiudeva il cancello di ingresso al sito". "Un atto grave - commenta Caudo - che ha voluto intenzionalmente distruggere una delle testimonianze più antiche del nostro municipio. Una ricostruzione fedele di un insediamento del IX secolo a.C. realizzato in seguito a una scoperta nel 1988 dei resti originali di una capanna protostorica". Questa mattina si è svolto "un sopralluogo alla presenza del responsabile della Sovraintendenza capitolina" finalizzato ad appurare "i danni che interessano le travi del tetto, la copertura e la porta di ingresso". "Non ci sarebbero conseguenze sulla struttura muraria in terra battuta", sottolinea Caudo. "Un gesto grave e incivile che vuole colpire un quartiere e i suoi abitanti contro il quale ci mobiliteremo e intanto chiediamo alla Sovraintendenza capitolina di riparare il prima possibile il danno, riportando quanto prima il monumento alla sua condizione originaria", conclude il presidente del III municipio. (Rer)