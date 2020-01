Libia: aeroporto Mitiga dirotta i voli su Misurata

- L'aeroporto di Mitiga a Tripoli ha annunciato di aver dirottato i voli della Libyan Airlines in partenza e in arrivo sullo scalo di Misurata. L'amministrazione dell'aeroporto ha spiegato che la decisione di trasferire i voli all'aeroporto di Misurata è il risultato della causa di forza maggiore legato al conflitto in corso nella capitale e va oltre la volontà delle compagnie aeree libiche. L'amministrazione ha indicato che chiarirà nelle prossime ore ai viaggiatori quali potrebbero essere le novità dopo la decisione di dirottare i voli verso l'aeroporto internazionale di Misurata. (Lit)