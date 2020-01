Venezuela: oggi elezioni presidenza Assemblea nazionale, Guaidò in corsa per nuovo mandato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tutto questo va aggiunto il peso di alcune opposizioni che, in dissenso con la coalizione Mud, hanno aperto un dialogo con le forze governative: un tavolo negoziale con il Partito socialista di unità venezuelana (Psuv) aperto all'indomani del fallimento di altri tentativi di soluzione della crisi portati avanti con la mediazione di attori stranieri. Questo dialogo, bocciato dal fronte di Guaidò che non rinuncia alle dimissioni di Maduro, ha tra le altre cose ha permesso il rientro dei deputati "chavisti" in aula e la liberazione di alcuni "prigionieri politici". Punto d'approdo di questo processo, hanno più volte chiarito le autorità di governo, dovrò essere l'elezione di una nuova Assemblea nazionale, unico baluardo in mano alle opposizioni, in anticipo di qualche mese sulle scadenze previste dalla Costituzione. (segue) (Brb)