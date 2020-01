Venezuela: oggi elezioni presidenza Assemblea nazionale, Guaidò in corsa per nuovo mandato (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complicato intreccio potrebbe portare la crisi su crinali ancora più difficili da scalare. Salvo sorprese, le opposizioni potrebbero festeggiare la rielezione di Guaidò. I partiti di governo, con un conto depurato dai deputati assenti, potrebbero rivendicare la vittoria di un altro candidato. Circolano alcuni nomi - non confermati - di possibili alternative su cui far convergere i voti contrari a Guaidò. Il tutto considerando che ad oggi le funzioni ufficiali di organo legislativo vengono di fatto svolte dalla Assemblea nazionale costituente (Anc) voluta da Maduro come "camera di compensazione" nei momenti più duri della crisi. Un parlamento controllato per intero dai partiti di governo, dal momento che le opposizioni non hanno partecipato al voto per la sua elezione. (segue) (Brb)