Venezuela: oggi elezioni presidenza Assemblea nazionale, Guaidò in corsa per nuovo mandato (9)

- Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno minacciato nuove sanzioni nei confronti del presidente venezuelano Nicolas Maduro, accusato da Washington di corrompere i deputati dell’Assemblea nazionale per impedire la rielezione di Juan Guaidò. “Il regime sta usando una combinazione di minacce, arresti e tangenti per bloccare la rielezione di Guaidò”, ha detto l’inviato speciale Usa per il Venezuela Elliott Abrams parlando alla stampa a Washington. “Il secondo passo sarà prendere il controllo dell’Assemblea nazionale impedendo libere elezioni nel 2020. Questo è il motivo per cui continueremo con le sanzioni e le rafforzeremo”, ha detto Abrams. (Brb)