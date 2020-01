Fiumicino: arrestano lo zio a Natale, bambino moldavo accolto in casa da poliziotto

- È accaduto la sera della vigilia di Natale: un bambino moldavo di 13 anni e suo zio sono sbarcati all’aeroporto di Fiumicino ed erano diretti in un paesino del sud Italia per far visita a una nonna. L’uomo però, dopo il controllo di rito, è stato arrestato poiché deve scontare una condanna di circa 6 mesi di carcere per diversi furti. Il bambino, quindi, è rimasto inaspettatamente solo e avrebbe rischiato di passare la serata nell’area dello scalo romano, vista anche la difficoltà di un’immediata collocazione, seppur temporanea, nelle strutture di accoglienza della Capitale. Tuttavia, grazie a una gara di solidarietà fra gli uomini della Polizia giudiziaria e della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino, il piccolo è stato accolto in casa di un poliziotto dove ha trascorso serenamente la vigilia di Natale e la notte. Gli uomini della squadra di Polizia giudiziaria hanno inoltre raccolto del denaro per poter acquistare dei doni che il minorenne moldavo ha poi trovato sotto l’albero di Natale e scartato insieme con i famigliari del poliziotto autorizzato all'accoglienza dal servizio sociale locale e dalla madre del bambino. Nella mattina del 25 dicembre il piccolo è stato riaccompagnato in aeroporto dove ha potuto riabbracciare la mamma arrivata in aereo dalla Moldavia. Prima di ripartire la donna, visibilmente commossa per il gesto compiuto dai poliziotti, oltre ad avere più volte ringraziato le forze di Polizia e l’Italia, ha fatto un regalo agli agenti, per esprimere la propria gratitudine a tutta la squadra della Polizia giudiziaria.(Rer)