Grecia: premier Mitsotakis inizia visita negli Stati Uniti

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis inizia oggi, 5 gennaio, una visita ufficiale di quattro giorni negli Stati Uniti. È quanto reso noto dall’ufficio del premier in un comunicato, secondo cui la visita di Mitsotakis inizierà da Tarpon Springs, in Florida, dove domani incontrerà i rappresentanti della comunità di espatriati greci, il sindaco Chrysostomos Alahouzos e il deputato della Camera dei rappresentanti Gus Bilirakis. Successivamente il premier greco parteciperà a un evento dell’American Hellenic Educational Progressive Association, cui parteciperà la Pancretan Association of America. Nella giornata di lunedì 6 gennaio Mitsotakis parteciperà alla celebrazione dell'Epifania, sempre a Tarpon Springs, nella chiesa di San Nicola. Nella giornata di martedì 7 gennaio Mitsotakis si traferirà a Washington dove incontrerà la leadership del Consiglio Atlantico e parteciperà a un panel insieme al vicepresidente del Consiglio Atlantico, Damon Wilson. (segue) (Gra)