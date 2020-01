Hong Kong: centinaia di persone manifestano contro “commercianti paralleli”

- Centinaia di persone si sono radunate oggi a Hong Kong nel distretto frontaliero di Sheung Shui per protestare contro i cosiddetti “commercianti paralleli”, ovvero commercianti che acquistano beni duty free a Hong Kong per rivenderli sulla terraferma cinese. Pratica che, secondo i locali, spingerebbe i prezzi al rialzo. La manifestazione, riferisce il sito di informazione “Hong Kong Free Press”, non è stata autorizzata dalla polizia. Le proteste a Hong Kong sono iniziate a marzo 2019 in seguito alla presentazione nel Consiglio legislativo di un controverso disegno di legge sulle estradizioni, e si sono intensificate a partire da giugno. In risposta alle contestazioni l'amministrazione lo ha in un primo tempo accantonato e successivamente, all'inizio di settembre, ritirato. Nel frattempo, tuttavia, la mobilitazione ha individuato anche altri obiettivi e richieste. Oltre al ritiro del disegno di legge, gli oppositori chiedono le dimissioni del capo esecutivo, Carrie Lam; l'introduzione del suffragio universale a Hong Kong; la fine del trattamento dei manifestanti alla stregua di sovversivi; l'istituzione di una commissione indipendente che indaghi sulle accuse di abuso della forza da parte della polizia durante le manifestazioni dei mesi scorsi. (Cip)