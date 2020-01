Conte: fibrillazioni M5s? Nessun rischio per governo, avanti con cronoprogramma

- Le fibrillazioni e le defezioni nel Movimento cinque stelle non avranno alcuna ripercussione sul governo. L’esecutivo deve restare concentrato sui problemi del Paese ed entro fine mese dovrà mettere nero su bianco l’agenda dei prossimi due anni. E’ quanto sostiene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un colloquio con “Il Corriere della Sera” avverte: “Le varie questioni in sospeso non possono distogliere nessun componente della maggioranza dall’obiettivo di rilancio del Paese. Sarebbe imperdonabile oltre che incomprensibile. Le notizie che riguardano alcuni parlamentari non avranno alcuna ripercussione né sulla tenuta né sul cronoprogramma del governo”. Parole che fanno seguito all’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Un faccia a faccia che è servito per rinsaldare l’asse tra i due partiti di maggioranza e per definire i prossimi obiettivi del governo. (segue) (Rer)