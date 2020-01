Conte: fibrillazioni M5s? Nessun rischio per governo, avanti con cronoprogramma (2)

- Sulla tenuta del Conte bis non nutre alcun dubbio anche il leader di Italia viva Matteo Renzi. “La maggioranza regge tranquillamente, il M5s non so - ha affermato in una intervista a ‘Il Messaggero’ -. Io non credo che sarà un anno facilissimo per i grillini, tutt'altro. Però i segnali di chi sta lasciando il Movimento vanno tutti nella direzione della prosecuzione della legislatura". Sull'incontro tra Di Maio e Zingaretti invece ha commentato: "Ogni incontro tra segretari per me è positivo. Spero però che in queste ore Di Maio trovi il tempo di seguire soprattutto i dossier di politica estera. E se fossi il ministro degli Esteri mi preoccuperei delle vere guerriglie, non di quelle farlocche interne al M5s. E anche se non sono farlocche, comunque sono insignificanti davanti ai problemi del Mediterraneo e del ruolo strategico dell'Italia in questa zona". In questi giorni, ha infine aggiunto, “ho ripreso a sentirmi anche con Zingaretti dopo le polemiche post scissione. E mi sembra un fatto positivo. Lavoriamo tutti insieme con le nostre diverse sensibilità". (Rer)