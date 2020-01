Incidenti stradali: auto contro furgone a Vertemate, 4 feriti

- Poco prima delle 3 di questa mattina a Vertemate con Minoprio, in provincia di Como, sulla SS35, un incidente ha coinvolto una macchina e un furgone, provocando quattro feriti. A riportarlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Il più grave è un uomo residente a Zerbolo, in provincia di Pavia, trasportato in ospedale in arresto cardiocircolatorio da trauma, con manovre di rianimazione. Gli altri feriti sono un uomo di 55 anni, residente a Dorno in provincia di Pavia, con diverse contusioni e un trauma al torace, una ragazza di 24 anni di Biassono, provincia di Monza Brianza, e un ragazzo di 26 anni residente a Gussago, entrambi con diverse contusioni.(com)