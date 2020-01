Iraq-Arabia Saudita: colloquio Salih-Salman

- Il presidente iracheno, Barham Salih, ha ricevuto ieri sera una telefonata dal re saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud. E' quanto si legge in un comunicato della presidenza irachena. I due capi di Stato "hanno discusso degli ultimi sviluppi politici e di sicurezza nella regione e dei legami bilaterali tra i due paesi fraterni". Il re saudita ha sottolineato l'impegno di Riad "a sostenere la stabilità, la sicurezza e la sovranità dell'Iraq". Ha sottolineato le forti relazioni trai due paesi che confermano la preoccupazione del Regno per la sicurezza dell'Iraq e della regione, la necessità di tenere l'Iraq lontano dalle controversie regionali e internazionali. Inoltre, "l'Iraq non dovrebbe essere un campo di battaglia per varie agende politiche". Salman ha anche sottolineato l'importanza "dell'autocontrollo e della riduzione della tensione per stabilire la pace e la stabilità in Iraq e nella regione". Dal canto suo Salih ha sottolineando la necessità di "completare la vittoria contro il terrorismo e l'estremismo, sostenendo la sovranità del paese". (Irb)