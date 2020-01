Milano: aggressione in casa, 43 enne in codice giallo al San Carlo

- Aggressione e colluttazione in casa questa notte, verso l'1.30, a Milano, in via Bonsimone Saint. Un uomo di 43 anni ha riportato traumi al volto, un'ampia ferita alla testa e sangue dall'orecchio destro. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale San Carlo. La dinamica dell'evento è da ricostruire, ma dalle prime testimonianze sul posto sembra che l'uomo possa essere stato picchiato da tre persone. Sul posto è intervenuta la Polizia. (com)