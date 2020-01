Roma: ordinanza Questore, rafforzati controlli dopo tensioni Usa-Iran

- Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno portato il questore di Roma, Carmine Esposito, a emettere un’ordinanza rivolta agli uffici di Polizia che operano sul territorio della Capitale per adottare le misure necessarie a far fronte ad eventuali rischi o minacce. A quanto si è appreso il provvedimento punta a rafforzare i controlli e il numero dei passaggi delle pattuglie in luoghi ritenuti sensibili, seppur al momento è escluso qualsiasi rischio o ripercussione sul territorio della Capitale. Un’attenzione speciale sarà rivolta alle ambasciate, quella americana in via Veneto e quella della Repubblica islamica in via Nomentana, dove tra l’altro sono già presenti delle postazioni fisse dell’esercito. Già in vista del periodo festivo, che termina domani 6 gennaio, il numero delle forze in campo è stato aumentato in particolare in luoghi come piazza San Pietro, il Colosseo, gli scali aeroportuali e ferroviari. Non è escluso che il rinforzo ai presidi di sicurezza possa essere mantenuto almeno per i punti ritenuti di massima allerta. Tra gli altri luoghi che saranno controllati con maggiore cura anche la residenza dell’ambasciatore americano a Roma, Villa Taverna, l’ambasciata iraniana della Santa Sede in via Bruxelles, l’Istituto culturale iraniano in via Maria Pezzè Pascolato in zona Prati-Trionfale, e due associazioni culturali: una italo-iraniana in piazza Grazioli e l’altra rivolta agli iraniani a Roma e nel Lazio in via Bruno Bruni, e tutti i luoghi di aggregazione e manifestazione culturale sia statunitensi che iraniani.(Rer)