Iraq: Coalizione conferma attacco vicino a basi che ospitano suoi militari

- La coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti, ha confermato che due attacchi sono avvenuti ieri sera vicino alle basi che ospitano i suoi militari in Iraq. "La coalizione militare conferma i due attacchi vicino alle basi irachene che ospitano le forze della coalizione. Alle 19:46 (ora di Baghdad) [04:46 GMT] la zona internazionale ha preso fuoco in via in diretta per i colpi di mortaio caduti fuori dalle strutture della coalizione e che avrebbero potuto danneggiare i civili iracheni. Alcuni missili sono atterrati nelle vicinanze della base aerea di Balad il 4 gennaio e nessuna delle truppe della coalizione è stata danneggiata. Le forze di sicurezza irachene stanno attualmente indagando sugli incidenti. Rilasceremo ulteriori informazioni quando saranno disponibili", si legge in una nota. "L'ufficio stampa della sicurezza irachena ha confermato che le notizie sugli attacchi al centro operativo Ninewah di Mosul sono false", ha aggiunto la nota riferendosi alle notizie circolate nella notte su presunti attacchi nel nord dell'Iraq. Nella stessa dichiarazione, il colonnello Myles B. Caggins III, portavoce militare della coalizione, ha affermato che le basi militari statunitensi in Iraq hanno subito 13 attacchi negli ultimi due mesi. La recente escalation nell'area segue l'uccisione di Qasem Soleimani, comandante del corpo di élite delle brigate Qods del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana, in un attacco aereo statunitense a Baghdad venerdì. A dicembre, gli Stati Uniti hanno accusato il gruppo militante Kataib Hezbollah sostenuto dall'Iran di aver lanciato un attacco contro una base militare Usa vicino alla città di Kirkuk, che ha ucciso un contractor statunitense. Per rappresaglia, gli Stati Uniti hanno lanciato un raid contro le forze Hezbollah irachene, uccidendo dozzine dei suoi membri, che a loro volta hanno innescato i tentativi dei manifestanti sciiti di assaltare l'ambasciata Usa a Baghdad. Gli Stati Uniti ritengono che Soleimani fosse dietro l'assedio dell'ambasciata. (Res)