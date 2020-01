Croazia: proteste a Zagabria, manifestanti chiedono dimissioni sindaco Bandic

- Circa mille persone si sono radunate ieri sera nella piazza principale di Zagabria per chiedere le dimissioni del sindaco Milan Bandic. I manifestanti, come riferisce l’agenzia di stampa “Hina”, protestano contro il modo in cui il sindaco gestisce la città, chiedendo le sue dimissioni a causa delle numerose accuse contro di lui e della cattiva gestione dei rifiuti (Zac)