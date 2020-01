Business news: Iraq, ministero Petrolio annuncia piano sviluppo settore gas

- Il ministero del Petrolio iracheno ha annunciato i dettagli del proprio piano per lo sviluppo del settore gasiero in Iraq sottolineando che il volume di produzione della società di gas di Bassora ha raggiunto circa 1,1 miliardi di piedi cubi al giorno. In una nota il ministero ha sottolineato inoltre l'impatto negativo delle dimostrazioni sulle operazioni di estrazione del petrolio. “Il ministero del Petrolio è interessato a investire nel gas associato alle operazioni petrolifere e anche a sviluppare giacimenti di gas. Abbiamo due tipi di ricchezza di gas, dove la maggior parte è costituita da gas associato alle operazioni petrolifere. La sua produzione aumenta con l'aumentare della produzione di petrolio", ha dichiarato il portavoce del ministero del Petrolio, Assem Jihad, in una nota. Il gas grezzo si trova nel terreno, distribuito tra i giacimenti di Akkash, nella regione occidentale, Mansuriya nella provincia di Diyala e il campo di Siba a Bassora. Jihad ha aggiunto che "il ministero ha adottato importanti misure di investimento nel gas associate alle prime operazioni petrolifere avvenute anni fa, quando la società di gas di Bassora è stata fondata in collaborazione con le società Shell e Mitsubishi”. Il portavoce ha sottolineato che questa società investe nel gas in quattro giacimenti di petrolio nel Governatorato di Bassora. Il suo obiettivo futuro è aumentare gli investimenti nell'anno in corso per raggiungere la produzione di 2 miliardi di piedi cubi al giorno, e ora ha raggiunto un buon tasso che è di circa 1,1 miliardi di piedi cubi standard al giorno". In merito alle proteste avvenute a partire da ottobre, Jihad ha dichiarato: "Gli eventi a cui i governatorati meridionali hanno assistito negli ultimi mesi hanno influenzato notevolmente le strutture economiche e petrolifere, ma nonostante ciò tutti i giacimenti petroliferi funzionano e con un flusso elevato, tranne per il campo di Nassiriya la cui produzione è stata interrotta lo scorso 27 dicembre”. (Res)