Business news: Iraq, stabile produzione petrolifera dopo raid su Baghdad

- Il ministero del Petrolio iracheno ha confermato lo scorso 3 gennaio che le condizioni nei campi petroliferi sono normali e stabili e che le operazioni di produzione ed esportazione non sono state influenzate dal raid aereo su Baghdad, nel quale hanno perso la vita il generale iraniano Qasem Soleimani e il vicecomandante delle unità della Mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita, Pmu), Abu Mahdi al Muhandes. L'ufficio stampa del ministero del Petrolio ha dichiarato in una nota che "il processo di produzione ed esportazione non è stato influenzato" negando "la partenza di dipendenti stranieri che lavorano in compagnie petrolifere nel sud Iraq". Tuttavia, la dichiarazione ha confermato la partenza dei dipendenti del settore petrolifero di nazionalità statunitense in risposta alla richiesta del governo di Washington che questa mattina ha invitato tutti i cittadini Usa residenti in Iraq ad abbandonare il paese. (Irb)