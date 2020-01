Business news: Emirati, dal Fondo Khalifa 200 milioni di dollari per il Pakistan

- Il Fondo Khalifa per lo sviluppo industriale di Abu Dhabi ha stanziato 200 milioni di dollari per sostenere progetti economici di piccole e medie dimensioni in Pakistan. Il finanziamento è stato deciso dal principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, durante la sua visita a Islamabad, dove ha incontrato il primo ministro pakistano, Imran Khan. (Res)