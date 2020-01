Business News: Ghana, Banca centrale mette all'asta 715 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Ghana metterà all'asta un totale di 715 milioni di dollari nel 2020, come misura volta a frenare il continuo deprezzamento del cedi, la valuta locale. La direttiva, riferisce l'agenzia di stampa "Apa", prevede la vendita o l'acquisto di dollari statunitensi contro cedi, secondo una strategia già attuata dall'istituto di credito lo scorso mese di ottobre: in quell'occasione la Banca del Ghana aveva messo all'asta il valore dei tassi di cambio in periodi stabiliti, con risultati soddisfacenti. Secondo gli economisti, il cedi rischia di deprezzarsi del 13 per cento rispetto al dollaro entro la fine dell'anno. La forte carenza di dollari in Ghana ha provocato negli ultimi tempi l'aumento dei tassi di cambio nel paese e la fuoriuscita fraudolenta dal Ghana di valuta statunitense da parte di compagnie straniere. (Res)