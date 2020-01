Business News: Uganda, governo chiederà prestito di 1,8 miliardi di dollari a banche internazionali

- Il governo dell'Uganda prevede di prendere in prestito circa 7 mila miliardi di scellini (1,89 miliardi di dollari) da istituti di credito stranieri per finanziare parzialmente il bilancio del prossimo anno. Lo dice un documento del ministero delle Finanze ugandese citato dai media locali, nel quale si precisa che i fondi verranno richiesti nel corso dell'anno fiscale 2020-2021 (che va da luglio a giugno) nella duplice forma di credito agevolato e non agevolato. Nel testo, che non precisa a quanto ammontasse il prestito contratto lo scorso anno, non è inoltre indicato a chi le autorità intendono sollecitare la somma, anche se negli ultimi anni la Cina è diventata uno dei principali istituti di credito esterni dell'Uganda. (Res)