Business News: Etiopia, governo forma Consiglio consulenti economici aperto a professionisti indipendenti

- Il governo dell'Etiopia formerà un nuovo Consiglio nazionale di consulenti economici e ha invitato i professionisti indipendenti del paese a farne parte. In un comunicato ripreso dai media locali, l'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed ha detto che il nuovo organo sarà "neutrale" e che la partecipazione di professionisti indipendenti del settore potrebbe contribuire a garantirne la trasparenza, a favorire l'inclusione politica, oltre che a comprendere meglio le dinamiche sociali che il paese vive in questo momento. Nelle intenzioni delle autorità, l'iniziativa intende offrire un'occasione per dar voce a punti di vista alternativi e sviluppare politiche alternative. L'organo nazionale avrà quindici membri ed è aperto a cittadini etiopi e di origine etiope. Gli interessati sono tenuti a presentare domanda entro 15 giorni. (Res)