Business News: Sudan, governo nessun monopolio a società privata per esportazione oro

- Il ministro delle Finanze del Sudan Ibrahim Al-Badawi ha smentito la notizia secondo la quale il governo avrebbe concesso il monopolio dell'esportazione di oro sudanese ad una società privata, la Al-Fakher. "Non esiste un monopolio speciale di Al-Fakher Company, in modo che sia l'unica società ad acquistare ed esportare oro", ha dichiarato Badawi in un comunicato stampa rilanciato dai media locali. Il ministro ha precisato che "la porta è aperta a tutte le aziende", senza eccezioni, nel quadro degli sforzi messi in atto dal governo per stringere la collaborazione con il settore privato e aumentare la circolazione di valuta estera per l'acquisto di materie prime strategiche. A questo proposito, Badawi ha spiegato che il governo sta studiando le proposte pervenute da oltre 40 società e gruppi di imprese per acquistare ed esportare oro all'estero, una politica che fa seguito all'interruzione da parte del governo centrale di esercitare queste attività. Secondo un rapporto del ministero dei Minerali, le esportazioni di oro hanno rappresentato negli ultimi tre anni il 37 per cento delle esportazioni totali del Sudan. (Res)