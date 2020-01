Business News: Sudan, delegazione etiope in visita a Port Sudan per attività portuali

- Una delegazione etiope guidata dal ministro dei Trasporti, Dagmawit Moges, è stata in visita nella città portuale sudanese Port Sudan. Lo riferisce l'emittente "Fana", specificando che i delegati hanno incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del Sudan Hashem Tahir Sheikh Taha ed altri funzionari in colloqui finalizzati a valutare l'impiego del porto. Durante gli incontri, i funzionari etiopi hanno detto che forniranno assistenza per la logistica legata alle operazioni di import ed export, e convenuto di aprire un ufficio di coordinamento della compagnia etiope per i servizi di spedizione e logistica presso la Southanese Seaport Corporation, al fine di facilitare l'importazione di fertilizzanti tramite Port Sudan. I due paesi hanno inoltre concordato di istituire un comitato incaricato di gestire le questioni tecniche relative all'uso del porto e per l'uso degli 875 mila metri quadrati che il Sudan ha concesso all'Etiopia nel 2003 per attività logistiche. (Res)