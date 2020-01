Business News: Camerun chiede a Afdb proroga sostegno in progetto fibra ottica

- Il governo del Camerun ha presentato una richiesta alla Banca africana di Sviluppo (Afdb) per prorogare il sostegno al progetto per lo sviluppo della fibra ottica in Africa centrale, iniziativa da realizzare sul territorio nazionale per il 15 per cento del totale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", ricordando che il progetto è finanziato dall'istituto di credito per oltre 30 miliardi di Fcfa (oltre 51 milioni di dollari) su un periodo di tre anni, sostegno che è scaduto lo scorso 31 dicembre. Nella richiesta di proroga il governo menziona diverse difficoltà incontrate nell'attuazione delle 52 attività del progetto, alcune delle quali sono ancora in fase di appalto o preparazione. Il progetto mira a coprire con fibra ottica le regioni orientali e meridionali del paese e a connetterle rispettivamente con la Repubblica Centrafricana e la Repubblica del Congo. (Res)